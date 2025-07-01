El costo actual de un seguro para una motocicleta es muy alto porque el riesgo de sufrir un accidente y de morir también es muy alto, explica el asesor de Seguros Fernando de Sabre.

“Y cuál es el riesgo, que andan en medio de los carros, no sabemos; por más que tengas licencia no sabemos conducir motocicletas en la ciudad. El costo es muy alto porque el riesgo es muy alto, no llevas protección, por lo tanto la probabilidad de que te mueras o de que te amputen una pierna es muy alta, por eso el costo del seguro es muy alto”.

Informa que actualmente el costo del seguro de una motocicleta con valor de 15 mil pesos es de casi 9 mil pesos, por eso en Jalisco más del 80 por ciento de los motociclistas carecen de seguro. (Por José Luis Jiménez Castro)