La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco alertó sobre la llegada del frente frío número veintisiete, que generará rachas de viento moderadas a fuertes en amplias zonas del estado durante este fin de semana.
Se prevén vientos de hasta sesenta kilómetros por hora entre sábado y domingo, con mayor intensidad en regiones como Los Altos, La Ciénega, la Costa Sierra Occidental y el Sur. En el Área Metropolitana de Guadalajara, los vientos se incrementarán la mañana del domingo y afectarán principalmente a los municipios de Zapopan, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara.
El principal riesgo asociado al fenómeno incluye la caída de ramas, daños en estructuras ligeras y levantamiento de polvo, más que un descenso térmico relevante. La Jefatura de Monitoreo recomendó asegurar objetos al exterior, evitar zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
La autoridad estatal mantendrá el monitoreo constante del sistema frontal para emitir nuevas indicaciones en caso necesario. (Por Edgar Flores Maciel)
Alertan por rachas de viento de hasta 60 km/h en Jalisco
