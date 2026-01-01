La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco alertó sobre la llegada del frente frío número veintisiete, que generará rachas de viento moderadas a fuertes en amplias zonas del estado durante este fin de semana.

Se prevén vientos de hasta sesenta kilómetros por hora entre sábado y domingo, con mayor intensidad en regiones como Los Altos, La Ciénega, la Costa Sierra Occidental y el Sur. En el Área Metropolitana de Guadalajara, los vientos se incrementarán la mañana del domingo y afectarán principalmente a los municipios de Zapopan, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara.

El principal riesgo asociado al fenómeno incluye la caída de ramas, daños en estructuras ligeras y levantamiento de polvo, más que un descenso térmico relevante. La Jefatura de Monitoreo recomendó asegurar objetos al exterior, evitar zonas de riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La autoridad estatal mantendrá el monitoreo constante del sistema frontal para emitir nuevas indicaciones en caso necesario. (Por Edgar Flores Maciel)