Desde los trabajadores administrativos hasta los docentes y personal de limpieza, este viernes todos los presentes en el edificio de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara participaron en el Mega Simulacro.

Maricela, del piso 12, y Luis Ayala, del octavo, dieron sus opiniones sobre el ejercicio.

“-¿Cómo estuvo la participación?- Ay, qué te digo, un poco lenta creo yo. En algunos pisos sí nos atoramos -¿Cómo creer que pueda mejorar esto?- Pues a lo mejor que platiquemos menos y lo tomemos en serio para avanzar”.

“Sí, sí, todos, hasta los prestadores que están ahí, todo estuvo muy bien. Para estar preparados, ¿no? Cualquier circunstancia que se presente, estar preparados”.

El tiempo fue de cuatro minutos para el desalojo de poco más de mil personas en el edificio de la UdeG, un minuto menos que en el simulacro del 2024. (Por Gustavo Cárdenas)