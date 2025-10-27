La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informa que más de un millón 300 mil mexicanas de 61 y 62 años de edad ya recibieron su tarjeta de apoyo del programa Mujeres Bienestar.

“Un millón 349 mil mujeres ya recibieron su tarjeta y los depósitos se realizarán hacia final del mes de noviembre, principios de diciembre. Se les enviará también un mensaje de texto cuando les haya caído por primera vez su depósito, para que lo sepan”.

Las beneficiarias pueden consultar la fecha, hora y lugar de entrega en el portal de la Secretaría de Bienestar ingresando su CURP en el módulo correspondiente, donde se despliega el registro individual con todos los datos necesarios. (Por Arturo García Caudillo)