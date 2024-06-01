Para promover la prevención del cáncer de mama y cervicouterino, además de fortalecer la salud integral de las familias de los pueblos originarios, este lunes inicia la Jornada de Salud Intercultural en la explanada de la estación Zapopan Centro en la Línea 3 del Tren Ligero.

El evento también se llevará a cabo los días 29 y 31 de octubre de 10 a 14 horas.

Durante la jornada la comunidad de los pueblos originarios podrá acceder de manera gratuita a servicios médicos y de orientación en salud, tales como enfermería, consulta médica y odontológica, asesoría nutricional y psicológica, así como aplicación de vacunas y pruebas rápidas para la detección de vih o sífilis. También se realizarán tomas de Papanicolaou y exploraciones de mama.