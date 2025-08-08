La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que más de un millón de migrantes en situación irregular han salido voluntariamente del país desde que Donald Trump retomó la presidencia el 20 de enero.

La funcionaria atribuyó el fenómeno al cierre casi total de la frontera con México, el despliegue de mil 500 militares y el uso de la aplicación para promover la auto deportación.

Indicó que cientos de miles han sido detenidos, más del 70 por ciento con antecedentes penales.