El peso mexicano cerró este viernes en 18.60 unidades por dólar, con una apreciación diaria de 0.19 por ciento.

De acuerdo con especialistas, el fortalecimiento de la moneda responde a la debilidad del billete verde y al optimismo de los inversionistas hacia el peso.

En la semana, la moneda nacional acumuló una ganancia de 1.52 por ciento.