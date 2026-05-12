La Comisaría de Guadalajara informó que entre el 4 y el 10 de mayo fueron detenidas 244 personas en el municipio, de las cuales 204 fueron arrestadas por faltas administrativas, lo que representa el 83.6 por ciento del total.

De acuerdo con el reporte oficial, únicamente 36 personas enfrentaron cargos por delitos del fuero común, equivalentes al 14.7 por ciento, mientras que cuatro más fueron detenidas por delitos del fuero federal, es decir, el 1.6 por ciento.

Entre las detenciones por delitos destacan tres personas acusadas de robo a negocio, tres por robo a persona y dos por abordar vehículos con reporte de robo.

La corporación también informó el aseguramiento de seis armas de fuego, 22 cartuchos útiles y 857 gramos de marihuana. Además, fueron capturados 16 presuntos distribuidores de droga.

En materia de recuperación de vehículos, la Comisaría reportó el aseguramiento de 14 automóviles y nueve motocicletas con reporte de robo.

Asimismo, la Unidad de Búsqueda de Personas logró localizar a 13 personas que contaban con reporte de desaparición o no localización. (Por Edgar Flores Maciel)