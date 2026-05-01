Un árbol de aproximadamente 15 metros de altura colapsó este mediodía en el Centro de Guadalajara, a un costado de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, provocando el cierre total de la calle Independencia.

De acuerdo con información de Bomberos de Guadalajara, el ejemplar cayó repentinamente y dañó una camioneta particular. Además, varias ramas impactaron una patrulla de la Comisaría de Guadalajara que se encontraba estacionada sobre un carril de circulación. Un tercer vehículo también resultó afectado de manera menor.

Las autoridades informaron que el árbol también provocó daños en cableado del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Personal de alumbrado público y cuerpos de emergencia trabajan en el retiro del ejemplar y en la liberación de la vialidad.

De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas. (Por Edgar Flores Maciel)