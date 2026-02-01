Vehículos quemados, accesos cerrados, una enorme zanja sobre la carretera, inseguridad y daños materiales; todo eso ocurrió entre domingo y lunes en el municipio de Mascota, Pueblo Mágico.

Ante ello, el presidente municipal, Antonio Rubio, informó que tras una sesión extraordinaria se votó a favor una declaratoria de emergencia, pues según el edil eso agilizará los procesos para acceder a los apoyos estatales y federales.

El alcalde de Mascota llamó a los mascotenses a permanecer en calma y confiar en las autoridades.

Por otro lado, se informó que los servicios públicos municipales retiraron los vehículos quemados que bloqueaban el ingreso al poblado y se realizó la limpieza de los arcos principales. (Por Gustavo Cárdenas)