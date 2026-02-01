Daremos tiempo al análisis y a la discusión, asegura el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respecto de la iniciativa presidencial de Reforma Electoral.

“Aquí la vamos a recibir, vamos a procesarla, vamos a abrir el espacio para la discusión plural de todos los partidos, sin excepción y sin exclusión. Entonces una vez que llegue vamos a iniciar todo el proceso formal sin actuar fast track, sin vía rápida, sin acelere legislativo, dándole el tiempo a la reflexión y a la discusión racional y seria de esta iniciativa”.

Aclara que se dará el tiempo que decidan o que requieran las comisiones dictaminadoras, sobre todo pensando que se tienen tres meses previos a que inicie el proceso electoral del 2027 para aprobarla, por lo que se irán con calma y sin prisa. (Por Arturo García Caudillo)