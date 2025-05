El equipo AZ Alkmaar de la Liga de Países Bajos hizo oficial la contratación del jugador juvenil de Chivas Mateo Chávez, quien llega para firmar un contrato por cinco años.

El lateral expresó lo que representa y lo que aprenderá al cumplir el sueño europeo.

“Quería dar el siguiente paso y jugar una competición europea. Estoy muy feliz. Me gusta jugar con mucha intensidad y me gusta pasar el balón y ayudar a los atacantes. El fútbol aquí es muy rápido y ofensivo, eso me gusta. El AZ tiene un equipo joven y siempre quiere mejorar”.

En redes sociales el AZ Alkmaar publicó la foto de Mateo ya con la playera número 15. (Por Martín Navarro Vásquez)