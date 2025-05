El fiscal general del estado, Salvador González De los Santos, confirmó que no se tiene todavía algún señalamiento en contra de algún presunto responsable del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ultimada tiros en una estética de la colonia Real del Carmen en Zapopan.

El fiscal subrayó que se hace un trabajo exhaustivo y profesional para dar con el responsable, y hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación.

“Ahorita no tenemos exactamente, o no les podría decir porque en primer lugar podríamos entorpecer las investigaciones, y tampoco bueno, pues no sería correcto porque podríamos revictimizar a la víctima. Lo único que les puedo decir es que estamos haciendo un trabajo exhaustivo muy profesional a través de investigaciones de campo e inteligencia”.

González De los Santos confirmó que ya se realizaron las entrevistas con las trabajadoras de la influencer, así como también con su familia.

También se analizan cámaras de vigilancia y la declaración de la propia víctima que que con anterioridad había señalado que la querían matar.

Ante la fiscalía de Jalisco, confirmó el fiscal, no había una denuncia formal. (Por Edgar Flores Maciel)