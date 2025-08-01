Matías Hidalgo, joven tapatío de 19 años, busca que sus composiciones lleguen a personas que se identifiquen con él, como con su más reciente sencillo “Príncipe Turquesa” que refleja una visión diferente del enamoramiento.
A pesar de ser un artista joven que apenas comienza su camino, ya tiene muy claros sus planes y así lo compartió en exclusiva con Notisistema.
“Pues como artista emergente, lo que conviene usualmente es empezar a lanzar más bien sencillos, poco a poco, para ir calando a ver qué pasa con cada uno, ir probando a tu audiencia, y mantenerlos siempre así como activos, y ya el álbum, a lo mejor hacer un EP de pocas canciones y así, pero sí claro que a mi me encantaría después hacer un álbum más grande”.
Con temas en inglés y español, Matías busca ser un nuevo referente en la industria musical y espera que su sueño siga en ascenso. (Por Pilar Gutiérrez)
Matías Hidalgo busca convertirse en un referente de la música
