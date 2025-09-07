El piloto neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 al imponerse a los coches de McLaren quienes completaron el podio y les sacó casi 20 segundo de ventaja.

Verstappen no ganaba una carrera desde la fecha en Emilio Romaña en el mes de mayo.

Lando Norris fue segundo y Oscar Piastri tercero. Ferrari que deseaba el triunfo en casa se conformó con el cuarto lugar de Charles Leclerc.

Fernando Alonso se retira por daños en su suspensión tras rebasar los límites de pista y raspar el piso de su coche con la grava.

En el Mundial de Pilotos Piastri sigue de líder con 324 puntos, seguido de Norris con 293 y Verstappen tercero ahora con 230 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)