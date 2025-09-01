Los Diablos Rojos del México vencieron 12 carreras por 6 a los Piratas de Campeche en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, para ganar la serie 4-2 y se convierte en el bicampeón por lo cual regresa al duelo por el título en la Liga Mexicana de Beisbol.

De esta manera el cuadro Escarlata iniciará el miércoles la Serie del Rey al recibir a los Charros de Jalisco en el Estadio Alfredo Harp Helú. Jueves también tendrá actividad en el segundo. La serie final llegará al Estadio Panamericano el sábado, domingo y lunes próximos.

En el pitcheo, el abridor Brooks Hall lanzó 4.1 entradas de siete hits y cuatro carreras, saliendo sin decisión. Al relevo, Nick Vespi colgó dos tercios sin carrera y Kevin Gowdi aceptó par de anotaciones. Jimmy Yacabonis (1.2 innings), JC Mejía (una entrada) y Tomohiro Anraku (un inning), colgaron los últimos tres ceros. (Por Martín Navarro Vásquez)