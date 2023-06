El 70 por ciento de las personas con diabetes en México no conoce el manejo de su enfermedad y eso provoca complicaciones en sus padecimientos, señala el Médico Diabetólogo, Gilberto Mauricio Leguízamo.

“La expectativa de vida de una persona que no se cuida, si estamos hablando, por ejemplo, que esta persona fue diagnosticada en el 2010 y no se cuidó, para esta fecha ya tiene datos de insuficiencia renal, tiene cambios a nivel de la vista o tiene cambios en el sistema nervioso periférico donde tiene alteraciones de la sensibilidad, pero si esa persona se cuidó no debe de tener complicaciones”.

Recuerda que los días 8, 9 y 10 de junio se realiza en el Centro de la Amistad Internacional la reunión anual Dime Diabetes, en su edición número 20, para saber mejor los cuidados de esta enfermedad. (Por Claudia Manuela Pérez)