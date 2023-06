Arropada por los militantes del Partido Verde Ecologista, quienes durante su Convención Nacional la recibieron al grito de “presidenta, presidenta”, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que esperará al lunes para dar a conocer si renuncia o no al cargo para postularse como aspirante de Morena a la Presidencia de la República.

“Primero que nada y para evitar cualquier duda con los periodistas que están aquí, con todos los que seguramente tendrán alguna pregunta sobre los acontecimientos recientes. Yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento y ya el lunes estarán escuchando mi posicionamiento frente al domingo. Yo creo que eso es muy importante”.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad y a mantener la coalición Morena-PT-Verde, pues de esa forma, aseguró, no habrá quién pueda derrotarlos. (Por Arturo García Caudillo)