El 80 por ciento de las personas con Alzheimer comenzó con síntomas como depresión y olvido de cosas y personas, explica Carlos Zúñiga Ramírez, coordinador de la Unidad de Movimientos Anormales y Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

“El 80 por ciento de los sujetos enfermos van a comenzar con un cuadro depresivo, posteriormente van a comenzar a olvidar objetos y a culpabilizar a los integrantes de su entorno familiar de que alguien les tomas los objetos. Empiezan también con desorientación visoespacial, personas que tienen toda la vida yendo a la tienda que está a dos cuadras de su casa y de repente no saben cómo regresar a la misma”.

El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Se estima que alrededor de un mil 300 mil personas en México la padecen, la mayoría después de los 60 años, aunque hay jóvenes que la desarrollan. (Por Gricelda Torres Zambrano)