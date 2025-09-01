No sólo la Fiscalía del Estado de Jalisco sino también las instancias correspondientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, investigan la sospechosa, muerte de la médico residente Nicole Stark Carrillo, de 27 años de edad, quien fue hallada sin vida dentro de la Clínica 46, ubicada en el municipio de Guadalajara.

Mediante un comunicado entregado a Notisistema, el Instituto detalló que pese a los esfuerzos del personal de salud, la paciente falleció, por lo que se realizó el reporte a las autoridades ministeriales; que Personal de Trabajo Social apoya a los familiares en los procesos requeridos, y que Directivos de Prestaciones Médicas, Servicios Jurídicos y de la propia Clínica 46 acudieron al hospital y colaboran con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

Según los familiares de Nicole Stark, la autopsia realizada arrojó que habría fallecido por asfixia por causa indeterminada, lo que ensombrece aún más la muerte de la joven médico. (Por Gustavo Cárdenas)