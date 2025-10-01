La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este martes con el director ejecutivo mundial de Mazda, Masahiro Moro, quien reafirmó su compromiso de continuar, a pesar de los aranceles estadounidenses, en México.

“Él planteó que la planta en México va a continuar, lo cual nos da muchísimo gusto y quería ver nuestra visión de cómo se iba hacia adelante con el tema del tratado comercial y qué es lo que estábamos pensando, por ejemplo, en la regulación ambiental para los vehículos, qué tanto pensamos que se pueden incorporar los vehículos eléctricos en nuestro país. Yo pienso que México tiene un potencial de vehículos eléctricos pero es muy importante la transición hacia el vehículo híbrido, ellos coincidieron en esta idea. Entonces fue una conversación muy buena y sobre todo, el compromiso de ellos de quedarse en México y seguir trabajando en México”.

Sheinbaum destacó la importancia de la planta de Mazda en México, que produce tanto para el mercado nacional como para el extranjero. (Por Arturo García Caudillo)