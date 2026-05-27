La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco contra el regidor tapatío de Morena, José María Martínez, por presuntas ‘expresiones misóginas’ y ‘violencia política en razón de género’.

La dirigente acusó que comentarios difundidos en redes sociales buscan minimizar su papel político mediante descalificaciones de carácter machista.

Entre las medidas solicitadas están el retiro de publicaciones, acciones de no repetición y que el edil tome un curso de ‘reeducación sobre violencia de género’.

Además, Flores interpuso otro recurso contra la diputada federal morenista Merilyn Gómez Pozos, por la distribución de un periódico con promoción personalizada de su imagen y nombre, lo que consideró actos anticipados de campaña.