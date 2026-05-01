El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó sobre el hallazgo de una osamenta completa y tres cráneos durante las labores de búsqueda realizadas este miércoles en un predio de la comunidad Plan de los Rodríguez, donde denuncian la existencia de un crematorio clandestino.

Las buscadoras señalaron que continúan los trabajos en coordinación con autoridades estatales y federales, con el objetivo de localizar más restos humanos y brindar certeza a familias de personas desaparecidas.

El sitio fue intervenido nuevamente luego de que el colectivo reportó al menos 17 puntos de inhumación clandestina y restos calcinados.

La líder del grupo, Ceci Flores, denunció previamente amenazas para frenar las búsquedas.

La Fiscalía de Jalisco indicó que la prospección se ampliará a terrenos aledaños debido a las dimensiones del predio y los recientes hallazgos.