La fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco adelantó que votará en contra del llamado “Plan B” de reforma electoral, una vez que sea discutido en el Legislativo estatal.

El coordinador de la bancada, José Luis Tostado, argumentó que la reforma implica un debilitamiento de las instituciones y una intromisión en la vida pública de estados y municipios.

“Es importante señalar y anticipar el voto en contra del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en contra de la famosa reforma del Plan B que no es el ‘Plan B’, sino es el ‘Plan D’ por el desmantelamiento de las instituciones e irrupción en la vida pública de los estados y los municipios. No estamos en contra de limitar derroches, estamos en contra de la afectación al pacto federal, estamos en contra de la violación a la autonomía municipal”.

El legislador señaló que, aunque el Congreso local emita su postura, la decisión no tendrá impacto a nivel nacional, ya que la mayoría de los congresos estatales ya aprobaron la reforma. (Por Marck Hernández)