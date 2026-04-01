Un hombre de 42 años falleció luego de caer desde la azotea de su domicilio y hacer contacto con cables eléctricos en la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan.

El hecho ocurrió en el cruce de Guamúchil y Platanares, donde vecinos reportaron un fuerte estruendo seguido de un golpe.

Al salir, encontraron al hombre tendido sobre la calle.

El contacto con líneas de la Comisión Federal de Electricidad provocó un corto circuito que dejó sin luz a la colonia.

Paramédicos de Cruz Verde y bomberos confirmaron el fallecimiento en el lugar, ocurrido frente a su pareja.

La zona fue acordonada por autoridades, mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco inició las investigaciones para determinar si la causa de muerte fue la caída o la descarga eléctrica. (Por Edgar Flores Maciel)