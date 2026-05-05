Movimiento Ciudadano en voz del diputado Pablo Vázquez, urgió a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, a hacer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que incrementa salarios al personal de salud, de seguridad, y de educación de todo México, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales hace más de año y medio.

“Acudimos al Senado de la República a entregar una nueva carta a la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, como lo hicimos anteriormente con el senador Fernández Noroña, para que este miércoles 6 de mayo por fin emitan la declaratoria de Constitucionalidad de esta reforma que la presidenta sostiene, ya será publicada. También quiero reforzar que estamos en las instancias judiciales con un amparo en el que estamos avanzando para obligar por esa vía al Senado y a la Comisión Permanente a publicar esta reforma”.

Y es que la presidenta Sheinbaum ya hizo pública su intención de aumentar los salarios de los trabajadores al servicio del Estado y con ello ya no hay pretextos para que Morena en el Congreso siga retrasando el decreto. (Por Arturo García Caudillo)