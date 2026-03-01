La red de hospitales civiles que comenzó con la primera piedra en Puerto Vallarta y continuará en Zapotlán el Grande, tendrá un gran impacto en Jalisco y estados circunvecinos, aseguró la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, al rendir este martes su primer informe de actividades.

“Como se sabe, este proyecto tiene como propósito construir en toda la red universitaria hospitales escuela, el mejor modelo de atención a la salud, pues se desarrolla docencia, investigación y el servicio respectivo”.

En el Paraninfo de la UdeG, Karla Planter, la primera mujer en dirigir a la máxima casa de estudios, señaló que el Consejo de Rectorías aprobó que todos los centros universitarios regionales abran las principales carreras relacionadas a la salud en los próximos tres años. Con esto seremos, dijo la rectora general, referente mundial. (Por Gricelda Torres Zambrano)