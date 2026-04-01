La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco exigió mejoras en el servicio de las rutas federales de transporte público que operan en carreteras del estado, al señalar deficiencias en frecuencia, tarifas y condiciones de operación.

La diputada Alejandra Giadans informó que se presentará un exhorto dirigido a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados para atender estas problemáticas.

“Aumento en la frecuencia paso con rutas de mayor demanda; asignar subsidios para lograr la homologación tarifaria; que regularicen a los concesionarios; la modernización en sus sistemas de pago en sus unidades; accesibilidad universal en sus unidades; implementar un sistema de monitoreo mediante GPS como ya se está haciendo aquí en Jalisco; que los concesionarios establezcan un plan de mejora continua”.

Entre las propuestas se incluyen programas de capacitación continua para conductores, la inclusión de mujeres en el sector, la adhesión de estas rutas a políticas estatales en materia ambiental y de seguridad vial, así como el fortalecimiento del parque vehicular. (Por Marck Hernández)