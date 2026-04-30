Es insostenible, son semanas y meses completos en los que no hay servicio de agua potable en la colonia Alameda de Zalatitán, municipio de Tonalá.

Los habitantes denuncian a Notisistema que pese a las quejas al SIAPA y al Ayuntamiento no hay respuesta, No ha dinero que alcance para comprar garrafones, pipas y además pagar el recibo del SIAPA, porque ese sí llega.

Es voz de Carlos Orozco.

“Llegan bien los recibos siempre a tiempo y siempre los pagamos, siempre estamos al corriente, pero nunca tenemos el servicio. A veces llega la madrugada un ratito, los que alcanzamos a recolectar algo en nuestros aljibes ya la hicimos, pero los que no tienen aljibe tienen que andar comprando. Ahorita ya tenemos un mes que no llega nada, no llega nada, llegó el recibo y ya lo pagamos también, pero pues ahora estamos comprando en pipas”.

Son calles completas, decenas de viviendas y negocios que no tienen agua potable en Alamedas de Zalatitán, pero el SIAPA sí manda el recibo para cobrar. (Por Gustavo Cárdenas)