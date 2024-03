Aunque volvió a reclamar que las autoridades electorales lo están censurando, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que ya bajó de sus redes sociales la entrevista que le hizo una periodista española para un medio independiente.

“Me censuraron y cumplí, porque no quiero tener problemas. Ya la bajé. Ya de una vez aprovecho para informar porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo y ya la bajé, ya no la van a encontrar. Deja que pase todo esto, dentro de unos diez años, veinte años, que la desclasifiquen, pero que ya ahorita la enlataron ya, ¿no? como la inquisición. Entonces después la vamos a ver, porque ahorita ya la enlataron”.

Y por ello reclamó que el INE se haya negado a investigar el origen de lo que considera una campaña en su contra por el hash tag narco presidente. (Por Arturo García Caudillo)