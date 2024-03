El secretario de Transporte, Diego Monraz, niega que haya inconformidad y rechazo de los dueños de mototaxis de Tlajomulco a entrar al programa de regularización que inició a finales de enero.

Aunque el programa comenzó en las cuencas de Solares y Valle Imperial en Zapopan, debería seguir el polígono de Fresnos, de Tlajomulco, según lo anunciado, pero se pospuso ante la inconformidad y amagos de los mototaxis.

“Todavía no hemos llegado con ellos, si hubo un primer contacto cuando hicimos el padrón, y ya les mandamos decir que no se nos inquieten, todavía no es su turno. Tarde o temprano llegaremos”.

El permiso para operar mototaxis tiene un costo de mil 800 pesos y una vigencia de tres años

Dueños de mototaxis tendrán un plazo de hasta tres meses para darse de alta y regularizarse ante la Secretaría de Transporte, una vez iniciado el contacto. (Por Claudia Manuela Pérez)