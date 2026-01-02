Cambio de derrotero sin previo aviso, largos tiempos de espera, conductores groseros y exceso de velocidad, son las quejas más recurrentes contra el transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Diego Monraz, titular de la SETRAN pide a los usuarios denunciar a los malos conductores, pues solo así mejorará el servicio que se presta.

“Qué el Reporte contenga información que nos sirva, por ejemplo, qué día a qué hora en qué lugar y qué unidad está cometiendo una pregunta irregularidad para nosotros poder atender de manera inmediata y repito todos los reportes son atendidos y todos tienen una respuesta y el correctivo oportuno, para que sigamos teniendo menos accidentes menos personas fallecidas y sobre todo siga la mejor en la calidad del servicio”

Según Diego Monraz, durante 2025 de redujeron en 17 por ciento las muertes por transporte público en Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)