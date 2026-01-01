Canchas vandalizadas, juegos infantiles incompletos, grafitis y acumulación de basura, en las peores condiciones se encuentra el parque central de la colonia Urbi Quinta, ubicado en el oriente de Tonalá. Emanuel, un vecino de la calle Coatzacoalcos lamenta que sean años sin que la autoridad municipal haga una rehabilitación a este espacio público.

“Oye y esos columpios? – ah hace mucho tiempo que ya casi no se usan – pues como cual queda – sí algunas veces los vandalizan o se los llevan – también vi la cancha como está – sí montón de basura – quien la deja? – casi siempre son es parte de árboles que alguien barre y lo deja ahí, pero nadie lo recoge – luego las canchas – sí ya lleva bastante tiempo así”.

Desde que fue cerrado el vertedero de Matatlán, las colonias aledañas quedaron en completo, olvido, ya no se les da mantenimiento. (Por Gustavo Cárdenas)