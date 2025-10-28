El huracán “Melissa”, de categoría cinco, tocó tierra este martes en Jamaica con vientos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora.

Las autoridades de la isla reportan al menos tres fallecidos y 240 mil personas sin electricidad, además de casi seis mil refugiados.

La tormenta también dejó siete muertos adicionales en Haití y República Dominicana.

“Melissa” es el huracán más fuerte que ha impactado a Jamaica en 174 años.