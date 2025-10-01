El secretario del Movimiento Amigos por el Campo, José Pável Guerrero, confirma que los bloqueos carreteros que comenzaron ayer a nivel nacional en demanda de un mejor precio por tonelada de maíz, continuarán por tiempo indefinido.

El productor, indica que en Jalisco sin embargo, evalúan la situación, para que en algunos puntos se permita el paso a vehículos particulares, sobre todo donde viajan niños, personas de la tercera edad o enfermas, como ya se ha estado haciendo.

Por lo pronto, no ha habido un nuevo acercamiento con el secretario de Agricultura, por lo que se mantiene la oferta de 6 mil 050 pesos por tonelada, que los agricultores rechazaron.

Se espera que la presión de los estados, pudiera generar una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. (Por Gricelda Torres Zambrano)