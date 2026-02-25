Elementos de Protección Civil Jalisco confirmaron la muerte de un joven pescador, menor de edad, quien se sumergió y no volvió a salir.

La emergencia y muerte ocurrió en la presa de Las Tortugas en el municipio de El Arenal, así lo informó el primer oficial, Francisco Javier Encarnación.

“Es un menor de 16 años. Los testigos, muchachitos que andaban con el, también menores de edad, los cuelas comentan que estaban paseando en una lancha, y los cuales se volcaron en el lago provocando que cayeran al agua y uno de ellos no logró salir”.

Como hubo testigos del hundimiento y muerte del menor, fue reconocido por su familia en el lugar del accidente. (Por Gustavo Cárdenas)