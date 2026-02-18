¡Una verdadera desgracia!

Una niña de apenas cuatro añitos de edad murió asfixiada luego de tragarse una moneda.

Este hecho ocurrió en un domicilio de la calle Valle de las Moras en el fraccionamiento Valle de los Encinos, en Tlajomulco de Zúñiga.

Según las primeras investigaciones, la menor estaba jugando con otra niña, su primita, cuando se metió la moneda a la boca, se le fue a la garganta y se desvaneció.

La madre, asustada, llevó a su hija hasta una farmacia comunitaria, pero cuando la revisaron, ya no tenía signos vitales.

La muerte fue confirmada por paramédicos del municipio. (Por Gustavo Cárdenas)