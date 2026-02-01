La Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen para garantizar que la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán en Mezquitic, administre de manera directa sus recursos económicos al ser incluida en el cálculo del Fondo Municipal de Participaciones.

El dictamen se emitió en cumplimiento a una resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal, que ordenó al Congreso local asegurar que la comunidad tenga el control total de su presupuesto y lo ejerza con autonomía.

Desde 2019, la comunidad inició un procedimiento legal para reclamar su derecho a administrar parte de los fondos municipales conforme a sus usos y costumbres.

Sin embargo, una primera resolución del Congreso fue cuestionada por considerar que el cálculo debía actualizarse con base en el número de habitantes y localidades.

El pleno del Congreso estatal deberá sesionar antes del próximo viernes para avalar el ajuste y dar cumplimiento formal a la resolución judicial. (Por Marck Hernández)