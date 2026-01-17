El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo de asociación que, tras más de 25 años de negociaciones, busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo.

Autoridades europeas señalan que el pacto envía un mensaje a favor del comercio y de una asociación productiva de largo plazo.

Asistieron los presidentes de Argentina, Paraguay y Uruguay, además de Bolivia en proceso de adhesión, y de Panamá como invitado; Brasil estuvo representado por su canciller.

El acuerdo deberá ahora obtener el consentimiento del Parlamento Europeo y la ratificación de los congresos del Mercosur, un proceso que se estima sea un trámite.