Miles de personas se manifestaron este sábado en el centro de Copenhague para rechazar las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir Groenlandia.

Según los organizadores, más de 15 mil personas marcharon con banderas danesas y groenlandesas hasta la Embajada de Estados Unidos en Dinamarca.

Reiteraron que Groenlandia no está en venta y advirtieron que el tema pone en juego el orden internacional.