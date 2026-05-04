Pumas presentó una queja formal este lunes por la tarde ante la Comisión Disciplinaria del futbol mexicano, por presunta alineación indebida de América, en el juego de ida de los Cuartos de Final celebrado en el estadio Azteca. La Disciplinaria abrió una investigación y deberá emitir una resolución sobre el tema en las próximas horas. Pues según el reglamento, “En caso de que un Club incurra en alineación indebida durante la Fase Final, éste perderá el derecho de seguir compitiendo en dicha fase”.

En caso de que América sea encontrado culpable, ya no se disputaría el partido de Vuelta del próximo domingo en CU, para el cual por cierto, ya se vendió todo el boletaje. Más que buscar que se cancele el juego, la intención del equipo de la UNAM es sentar un precedente. (Por Manuel Trujillo Soriano)