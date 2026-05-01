El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, pidió condiciones equitativas para todas las mujeres ante la definición de reglas de paridad rumbo a las elecciones municipales de 2027.

Señaló que la resolución en análisis por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría limitar candidaturas a mujeres de grupos vulnerables, lo que, dijo, dejaría fuera a decenas de aspirantes.

El edil afirmó que respalda que una mujer encabece la alcaldía, pero insistió en evitar exclusiones.

La decisión final del tribunal definirá si se abre la participación a todas las mujeres o se mantiene el criterio actual, el cual ha sido impugnado por actores políticos y organizaciones civiles.