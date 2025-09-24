La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un ciudadano mexicano fue una de los heridos en el tiroteo registrado este miércoles en un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas en Dallas, Texas.

El connacional se encuentra hospitalizado con lesiones de gravedad y recibe atención médica.

El Consulado de México en Dallas ya estableció contacto con sus familiares para brindar acompañamiento y asesoría legal, además de dar seguimiento al caso con autoridades locales.