La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que un ciudadano mexicano fue una de los heridos en el tiroteo registrado este miércoles en un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas en Dallas, Texas.
El connacional se encuentra hospitalizado con lesiones de gravedad y recibe atención médica.
El Consulado de México en Dallas ya estableció contacto con sus familiares para brindar acompañamiento y asesoría legal, además de dar seguimiento al caso con autoridades locales.
Mexicano resulta herido en tiroteo dentro de centro del ICE en Dallas
