Citigroup anunció la venta del 25 por ciento de su participación en Banamex a una empresa de Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Grupo Aeroportuario del Sureste.

El acuerdo contempla la adquisición de cerca de 520 millones de acciones ordinarias, lo que representa una transacción estimada de 42 mil millones de pesos.

La transacción aún requiere autorizaciones regulatorias en México y se prevé concretarse en la segunda mitad de 2026.

Con esta operación, Citi avanza en el proceso de desinversión de Banamex, uno de los bancos más grandes del país.