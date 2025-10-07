Las seis personas mexicanas detenidas y posteriormente liberadas por Israel, que participaban con la Flotilla Sumud, hicieron una Escala en Estambul como parte de su proceso de repatriación informa la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al grupo lo acompaña el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, y fueron recibidos por el cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro.

La Cancillería indicó que las y los connacionales ya se comunicaron con sus familiares y sigue el contacto con ellos para dar seguimiento a su repatriación.