El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno.

La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar y dónde el mandatario participó de un acto público.

Los autos de la caravana presidencial presentan daños en los parabrisas.

De acuerdo con las autoridades hay cinco personas detenidas, quienes serán procesadas en flagrancia por el delito de terrorismo.