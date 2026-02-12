El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México prepara reuniones con China para discutir aranceles y regulaciones comerciales, en paralelo a la revisión del T-MEC.

El funcionario señaló que este año se prevé la realización de encuentros de alto nivel, en un contexto donde el gobierno chino inició una investigación por los aranceles aplicados por México a más de mil 400 fracciones.

Ebrard destacó que uno de los principales retos será equilibrar la relación comercial, ante la limitada capacidad de exportación mexicana hacia China frente al volumen de importaciones provenientes de ese país.