Los tiempos de espera en aeropuertos de Estados Unidos disminuyeron luego de que agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte comenzaron a recibir parte de los pagos atrasados.

En el Aeropuerto de Houston, las filas se redujeron a tiempos de espera de hasta 30 minutos, en contraste con las demoras de más de cuatro horas registradas la semana pasada.

En tanto, en la terminal de Atlanta reportó tiempos mínimos en los filtros de seguridad, con esperas de apenas unos minutos, mientras mantiene la recomendación de llegar con dos horas de anticipación.

Autoridades sindicales señalaron que, aunque los trabajadores aún no reciben la totalidad de sus salarios pendientes, ya comenzó la dispersión de pagos retroactivos.