El Gobierno de México realizará el primer Simulacro Nacional 2026 el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez Alzúa.

El ejercicio busca fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias. Aunque aún no se confirma oficialmente, se prevé la activación de la alerta sísmica en altavoces y posiblemente en teléfonos celulares, como ocurrió en ejercicios recientes.

La convocatoria fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó la importancia de la participación ciudadana.

Autoridades también adelantaron que el segundo simulacro nacional se llevará a cabo el 19 de septiembre, por primera vez en sábado.