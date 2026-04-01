Este domingo 12 de abril se esperan altas temperaturas en Guadalajara, en el contexto de una onda de calor que afecta distintas regiones de Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Aunque el fenómeno impacta principalmente zonas costeras y del sur del estado, en la capital se prevé ambiente caluroso con máximas de entre 30 y 33 grados, cielo mayormente soleado y radiación UV de alta a muy alta entre las 11:00 y 14:00 horas.

De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, el clima será fresco por la noche y madrugada, con temperaturas mínimas de 12 a 15 grados.

Autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.